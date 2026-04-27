Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kameralar kayıttaydı... Aracıyla husumetlisine çarpıp kaçtı

27.04.2026 14:56:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Giresun’da Mehmet T., yolda görüp konuştuğu husumetlisi Ertan C.’ye hafif ticari aracıyla çarpıp ağır yaraladı. Mehmet T. gözaltına alınırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Alınca köyü Batlama mevkiinde dün saat 18.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; hafif ticari aracıyla giden Mehmet T. (41), yolda gördüğü husumetli olduğu Ertan C.’yi (31)görüp durdu. Tarafların kısa süreli konuşmasının ardından aracını hareket ettiren Mehmet T., yolun ilerisinden ‘U’ dönüşü yaptı.

Mehmet T. aracıyla, otomobilinin yanında bekleyen Ertan C.’ye çarptı. Şüpheli sürücü bölgeden uzaklaşırken, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Ertan C. yaralandı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu Ertan C., Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ertan C.’nin, durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kaçan şüpheli, bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Bu arada olay, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Mehmet T.’nin aracın camından yolda bekleyen Ertan C. ile konuşup, bölgeden ayrıldığı, bir süre sonra geri dönüp Ertan C.’ye çarptıktan sonra kaçtığı, yolun ilerisinde duran 3 kişinin de koşarak uzaklaşmaya çalıştığı, çevredekilerin yaralıya yardıma koştuğu anlar yer aldı.

İlgili Konular: #giresun #husumet

Eskişehir'de 'yan baktın' kavgası: Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de iki grup arasında 'yan bakma' bahanesiyle çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Can Deneklisoy (25) hayatını kaybetti, Muhammet B. (26) ise göğsünden yaralandı. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Tatvan'da tehdit paylaşımlarına kamu davası açıldı Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen okul saldırısının ardından Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen iki ayrı olayla ilgili kamu davası açıldı.
Nehre düşen 10 yaşındaki çocuktan 7 gündür iz yok Sakarya'nın Erenler ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü nehirde kaybolan Irak uyruklu 10 yaşındaki Ahmet İdris'i arama çalışmaları 7 gündür devam ediyor.