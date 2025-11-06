Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kameralar kayıttaydı... İstanbul'da iş yerine el yapımı patlayıcı ile saldırı!

Kameralar kayıttaydı... İstanbul'da iş yerine el yapımı patlayıcı ile saldırı!

6.11.2025 10:18:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kameralar kayıttaydı... İstanbul'da iş yerine el yapımı patlayıcı ile saldırı!

Gaziosmanpaşa'da motosikletle gelen maskeli 2 kişi, bir iş yerinin önüne el yapımı patlayıcı (EYP) bıraktı. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi'nde dün gece saat 02.30 sıralarında bir saldırı meydana geldi.

İddiaya göre; motosikletle caddeye gelen maskeli 2 kişiden biri motordan inerek iş yerinin önüne el yapımı patlayıcı bıraktı. Patlayıcıyı ateşleyen şüpheli, ardından tekrar motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra patlayan EYP, iş yerinde yangına neden oldu.

ŞÜPHELİ ARANIYOR!

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama ve yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Çıkan yangın ise, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İlgili Konular: #İstanbul #saldırı #gaziosmanpaşa #el yapımı patlayıcı

İlgili Haberler

Bayrampaşa'da korkutan patlamalar: O anlar kaydedildi!
Bayrampaşa'da korkutan patlamalar: O anlar kaydedildi! Bayrampaşa'da geri manevra yapan bir kamyon, tramvay hattının metal korkuluklarına çarptı. Çarpmanın ardından korkuluklarla yüksek gerilim hattı temas ederek kıvılcımlar ve patlamalar meydana geldi. O anlar çevredeki bir yurttaş tarafından kaydedildi.
Bağcılar'da patlama: 3 kişi yaralandı
Bağcılar'da patlama: 3 kişi yaralandı Bağcılar'da bir dairede tüp patlaması sonucu çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tren istasyonundaki sahipsiz çanta fünye ile patlatıldı
Tren istasyonundaki sahipsiz çanta fünye ile patlatıldı Sakarya’nın Arifiye ilçesinde tren istasyonundaki sahipsiz çanta nedeniyle seferler bir süre durdu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantada olumsuz bir duruma rastlanmadı.