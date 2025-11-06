Kameralar kayıttaydı... İstanbul'da iş yerine el yapımı patlayıcı ile saldırı!

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi'nde dün gece saat 02.30 sıralarında bir saldırı meydana geldi.

İddiaya göre; motosikletle caddeye gelen maskeli 2 kişiden biri motordan inerek iş yerinin önüne el yapımı patlayıcı bıraktı. Patlayıcıyı ateşleyen şüpheli, ardından tekrar motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra patlayan EYP, iş yerinde yangına neden oldu.

ŞÜPHELİ ARANIYOR!

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama ve yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Çıkan yangın ise, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.