Kameralara yansıdı: Motosiklet sürücüsü muhtar yaralandı!

Kaza, 15 Mayıs saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen Veli Çetin yönetimindeki motosiklet, Gürbüz Sokak’a dönüş yapmak isteyen Ferhat A. (32) idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Savrulan Çetin, başını kaldırıma çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Çetin ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Veli Çetin'in beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Çetin’in 3 kez beyin ameliyatı olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bu arada hafif ticari araç sürücüsünün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Muhtarın ağır yaralandığı kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.