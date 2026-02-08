Kameraya yansıdı... Ankara'da pompalı tüfekli kavga!

Olay, dün öğle saatlerinde Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi 928'inci Cadde'de meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup, sokakta buluşarak tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile bir kişi, yanında bulunan pompalı tüfeği çıkararak ateş etmeye çalıştı ancak silah ateş almadı. O sırada karşı taraftan biri, otomobille elindeki pompalı tüfek olan kişiye çarparak kaçtı.

Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen kavgada E.E.B., hafif yaralandı.

Olaya ait görüntülerin sanal medyada paylaşılması sonrası polis, inceleme başlattı. Polis, şüphelilerden K.O ve E.B.'yi suç aletleri ile birlikte yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.