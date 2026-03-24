Kameraya yansıdı... Avcılar'da kıyafet hırsızlığı!

Kameraya yansıdı... Avcılar'da kıyafet hırsızlığı!

24.03.2026 09:40:00
DHA
Kameraya yansıdı... Avcılar'da kıyafet hırsızlığı!

Avcılar'da 4 kadın yanlarındaki bir çocukla beraber mağaza önünde sergilenen 5-6 çocuk takımını alıp gitti. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık, dün saat 20.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi.

Kaldırımda yürüyen biri bebek arabalı, diğeri pazar arabalı 4 kadın, mağaza önünde askıda sergilenen çocuk kıyafetlerine yaklaştı.

Kadınlar, mağazada beğendiği 5-6 takımı pazar arabasına doldurup uzaklaştı.

Yaklaşık bin 500 lira tutarındaki bebek takımı hırsızlığı, ürünlerin yerinde olmadığı fark edilince kamera kayıtlarının incelenmesi üzerine ortaya çıktı.

İşyeri sahipleri, bir süre önce yine benzer bir hırsızlık yaşandığını söyledi.

