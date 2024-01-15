Kamışlı'da peş peşe 2 patlama!
Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu olan ve terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye kenti Kamışlı'da peş peşe 2 patlama gerçekleşti.
Terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde sabah saatlerinde patlama sesleri duyuldu.
15 dakika arayla gerçekleşen patlamaların ardından bölgeden siyah dumanlar yükseldi.
O anlar Kamışlı'nın sınır komşusu olan Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
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