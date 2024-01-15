Kamışlı'da peş peşe 2 patlama!

Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu olan ve terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye kenti Kamışlı'da peş peşe 2 patlama gerçekleşti.

DHA
Yayınlanma: 15.01.2024 - 10:48
Abone Ol google-news

Terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde sabah saatlerinde patlama sesleri duyuldu.

15 dakika arayla gerçekleşen patlamaların ardından bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

O anlar Kamışlı'nın sınır komşusu olan Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.


mardin nusaybin suriye kamışlı patlama

İlgili Haberler

Sis zannedildi: Güney Kore'de korkunç patlama

Sis zannedildi: Güney Kore'de korkunç patlama
Otelde patlama: Ortalık savaş alanına döndü

Otelde patlama: Ortalık savaş alanına döndü
3 askerin şehit düştüğü 'patlama' davasında karar

3 askerin şehit düştüğü 'patlama' davasında karar

En Çok Okunan Haberler