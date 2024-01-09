Otelde patlama: Ortalık savaş alanına döndü
ABD'nin Texas eyaletindeki bir otelde meydana gelen patlama sonucu 21 kişi yaralandı, ortalık savaş alanına döndü.
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Fort Worth şehrinin merkezindeki bir otelde patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle binadan kopan parçalar yola savruldu, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fort Worth İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Craig Trojacek, patlamada 1'i ağır olmak üzere 21 kişinin yaralandığını açıkladı.
Patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığına inanıldığını belirten Trojacek, kesin nedeninin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.
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