Kamu çalışanları Malatya'da zamları protesto etti: 'İnsanca yaşamak istiyoruz'

12 Mart 2022 Cumartesi, 18:07

Birleşik Kamu-İş, Malatya’da zamları protesto etti. “Yoksulluk ve Fukaralık Politikalarına Dur” sloganıyla yapılan mitinge, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da katıldı.

Elektriğin kamulaştırılması, zamların geri alınması ve enflasyon farkının aylık ödenmesi çağrısının yapıldığı eylemde Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık “AKP iktidardan gidene kadar. Ne zamana kadar, halka yaşattığı zulüm, zam ve işkence bitene kadar alanlarda olacağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise “Liyakat değil, mülakat’ diyen bu sistemi hep beraber değiştirmemiz gerekiyor” dedi.

Ağbaba, şunları söyledi:

“Türkiye, 2018 sonrasında değişen rejimle birlikte derin bir yoksulluğu ve yoksullaşmayı yaşıyor. Eskiden orta direk vardı, memur vardı işçi vardı; geçimini sağlayan, açlık sınırının üzerinde yaşayan; maalesef o kesim de yok oldu. Artık maaşlı kesim de yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bir taraftan milyonlarca insan yoksullaşırken, bir avuç insanın zenginleştiğini, paralarına para kattığını görüyoruz. Milyonlarca insanın yoksullaşması, bir avuç insanın zenginleşmesi; 2016 16 Nisan referandumuyla önümüze sürülen, dayatılan düzenin bir sonucudur. ‘Liyakat değil, mülakat’ diyen bu sistemi hep beraber değiştirmemiz gerekiyor.”

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık ise şunları söyledi:

“Türkiye’de şu an en büyük işsizlik yaşanıyor. TÜİK rakamlarına göre Türkiye’de işsizlik rakamı 3 milyon 859 bin, yani yüzde 11,4 olarak gözüküyor. Oysa 84 milyonluk Türkiye’de çalışan insan sayısı 29 milyon 971 kişi. Peki, 29 milyonun dışında kalan 51 milyon insanımız ne iş yapıyor? Bunu AKP iktidarına sormak lazım. Memlekette işsizlik AKP’ye göre 4 milyon civarında. Ama gerçek işsizlik 10 milyonun üzerinde. Türkiye’nin yüzde 35’i işsiz ve çaresiz durumda.

“YÜZDE 8,4’LÜK BİR KAYIPLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Ocak ayında enflasyon 11,4, şubat ayında ise TÜİK’e göre 4,81. Toplamda yüzde 15’in üzerinde iki ayda enflasyon rakamı yaşandı. Peki, kamu çalışanlarına iki ayda enflasyon farkı ne ödendi? Ocak ayında yüzde 7,5 enflasyon için fark vermişlerdi, şu anda yüzde 8,4’lük bir kayıpla karşı karşıyayız. AKP’ye şunu sormak lazım; en düşün emekli maaşı 2 bin 500 lira, açlık sınırı 5 bin lira emekli nasıl geçinecek? Bunun hesabını kim verecek?”

“ALIM GÜCÜMÜZ GÜNDEN GÜNE ERİYOR”

Akaryakıt zamlarının hayatı A’dan Z’ye etkilediğini kaydeden Balık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Akaryakıt fiyatlarını otomatiğe bağladılar. Düzenli olarak her gün zam geliyor, bazen bir günde iki defa zam geldiği söyleniyor. Bu zamların dünya piyasalarına göre yapıldığını ifade ediliyor. Dünyada akaryakıt fiyatları düşerken, Türkiye’de yükselmeye devam ediyor. 2021’de asgari ücretle bir arabanın deposu 650 liraya dolarken, bugün bir depo bin 500 liraya doluyor. Alım gücümüz günden güne eriyor. Akaryakıta gelen zam hayatın her alanını doğrudan etkilemeye devam ediyor.”

“ASGARİ ÜCRET ARTTI ANCAK MUTFAĞA ALINAN TÜP SAYISI DÜŞTÜ”

Ayçiçeğine sadece yüzde 36’sını ithal ettiğimiz halde 246 TL’yi aşmış durumda. 3 ay önce 100 liraydı. Bugüne bakacak olursak 250 lirayı geçti. Malatya’da bir markete baktım bir litre Ayçiçek yağı 55 lira. Bunu emeklinin, işçinin, memurun, asgari ücretlinin alabilmesi mümkün gözükmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ayçiçek yağını PTT müdürlüklerinden alabileceksiniz” demesinin üzerinden çok zaman geçmeden Ayçiçek yağına 180 lira zam geldi. Artık yurttaş yağı bile taksitle alır durumda. 8 Mart 2021’de asgari ücretle 23 adet mutfak tüpü alınırken, 8 Mart 2022’de 15 tane alabiliyoruz. Asgari ücret arttığı halde mutfağımıza aldığımız tüp neredeyse yarı yarıya düştü.”

“ASGARİ ÜCRET, AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI”

Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını dile getiren Balık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asgari ücretin 4 bin 253 lira olduğu yerde açlık sınırı 5 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Yoksulluk sınırı, 4 kişilik bir ailenin geçinebileceği rakam ise 16 bin 320 lira. Bugün kamuda çalışan hiçbir memurun ya da özel sektörde çalışan hiçbir işçinin bu rakamı alması mümkün değil. Eşiyle birlikte emekli olan vatandaşımızın bu rakamın yarısını bile alması mümkün değil.”

Balık, kamuda çalışanların tamamının devlet memuru olmasını istediklerini ifade ederek, “Sözleşmeli, 2B, 4C gibi isimler ortadan kaldırılmalı, kamuya hizmet eder duruma getirilmelidir. Enflasyon nasıl aylık artıyorsa, petrole nasıl aylık zam geliyor ise kamu çalışanlarının da artan enflasyon karşısında düzenli olarak maaşları artırılmalı ve aylık enflasyon, maaşlarına yansıtılmalıdır. Bu noktada Isparta’dan başlayan yürüyüşümüz il il devam edecek. Ne zamana kadar, AKP iktidardan gidene kadar. Ne zamana kadar, halka yaşattığı zulüm, zam ve işkence bitene kadar alanlarda olacağız” dedi.