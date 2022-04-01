Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan MEB'e sınavlarda ‘tarafsız ol’ uyarısı

01 Nisan 2022 Cuma, 12:38

KPSS’den 81 puan almasına karşın sözlü sınavda verilen 55 puan ile atanma şansını kaybeden öğretmenin başvurusunu değerlendiren Kamu Denetçiliği Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı’na tarafsızlık ve şeffaflık uyarısı yaptı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşen Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavlarının sonucu 27 Aralık 2021’de yayımlandı. Sonuçlar, öğretmen atama sisteminde tüm tepkilere karşın ısrarla uygulanan sözlü sınavın yeni mağduriyetler yarattığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Matematik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan ve öğretmen atamasına 2021 KPSS’den aldığı 81 puanla başvuran bir yurttaş da 55 mülakat puanıyla ismini mağdurlar arasında yazdırdı. Düşük mülakat puanı nedeniyle öğretmen olma şansını yitiren yurttaş, KDK’ye itirazda bulundu.

Mülakatta sorulan soruların hepsine doğru ve mantıklı cevaplar verdiği belirten öğretmen, KDK’ye yaptığı başvuruda düşük mülakat puanını öğrendikten sonra yaşadıklarını şöyle özetledi:

“Araştırmalarımız sonucunda, bazı adayların ön güvenlik araştırması nedeniyle direkt elendikleri bilgisine ulaştık. Bu bilgiler ışığında, İstihbarat Daire ile yaptığımız özel görüşmede, kardeşlerim ve ailemle ilgili en ufak bir olumsuzluk bulunmadığını teyit ettik. Gaziantep’te aynı isimde bir eğitim fakültesi mezununun yaşadığını da öğrendik. Güvenlik incelemesi neticesinde bir sorun olduysa kuvvetle muhtemel bu kişinin sicil kaydı ile benim sicil kaydımın karıştırılmış olduğunu düşünüyorum. Mülakat puanımın güncellemesini, gerekirse tekrar mülakat yapılmasını talep ediyorum.”

ŞEFFAFLIK VURGUSU

Başvuruyu değerlendiren Kamu Başdenetçisi, 25 Mart’ta ders niteliğinde bir karar aldı. Öğretmenin sözlü sınavın yeniden değerlendirilmesi yönündeki talebini reddeden KDK, sözlü sınavları, “Nesnellik, tarafsızlık, şeffaflık” ve “Hesap verilebilirlik” ilkelerine uygun gerçekleştirilmesi konusunda ise Bakanlığa uyarıda bulundu.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç imzalı kararda şunlar kaydedildi: “İdarenin bundan sonra düzenleyeceği sözlü sınavlar öncesinde bilgi soruları yanında cevap anahtarlarını hazırlaması yönünde MEB’e tavsiyede bulunulmasına, idare tarafından bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna, kararın başvurana ve MEB’e tebliğine, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi’nce karar verildi.”

KDK’nin kararını değerlendiren mülakat mağduru bir başka öğretmen, “Keşke bakanlığımız böyle bir karara gerek olmadan mağduriyetleri giderseydi” diye konuştu. Kendisinin de tıpkı KDK’ye başvuran meslektaşı gibi KPSS’den 81 puan aldığını belirten öğretmen, şunları dile getirdi: “Sözlü sınavda verilen 55 puanla elendim. Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe ile şikâyetimi ilettim ancak ret yanıtı aldım. Umarım ki MEB, KDK’nin tavsiyesi doğrultusunda kararlar alır ve mağduriyetleri giderir. Biz yandık başkaları yanmasın.”