Kamu görevlilerine 'vergi mükelleflerine tehdit' operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı





Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak" ve "rüşvet almak-vermek" suçları kapsamında yapılan çalışmalarda Beylikdüzü’nde kamu görevlilerinin, vergi mükellefleri hakkında düzenlenecek raporlardan maddi menfaat elde etmek amacıyla vergi mükellefleriyle irtibata geçtikleri, ceza yazma tehdidiyle baskı kurarak yüksek miktarlarda para talep ettikleri belirlendi.





Çalışma kapsamında, bu eylemleri örgütlü ve planlı şekilde gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerin bazı şahısları aracı kılarak şirket yetkilileriyle temasa geçip şirket hakkında olumsuz rapor düzenlenebileceğini belirterek şirketin kapanacağı yönünde tehdit ve baskı uyguladıkları tespit edildi.





Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda İstanbul’da 17, Bursa’da ise 1 olmak üzere toplamda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.



