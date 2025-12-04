Kamu görevlilerine yapılacak zam sonrası AKP’li Tayyar’dan sistem eleştirisi: ‘Küçük tadilatlardan medet ummak…’

AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, kamuda “kariyer meslekler” olarak nitelendirilen bazı meslek grupları ile bazı üst düzey yöneticilere 30 bin lira civarında seyyanen zam yapılacağının duyurulmasının ardından açıklama yaparak sistem eleştirisinde bulundu. Bu zamla “sistemdeki tıkanıklığı açmak için en sıkıntılı noktadan müdahale ediliyor” diyen Tayyar, mevcut tabloyu “Metruk hale gelmiş sistemi yıkıp yüksek verimli sıfırdan yeni bir model inşa etmek yerine, küçük tadilatlardan medet ummak” olarak niteledi.

Tayyar’ın sözleri şöyle oldu:

“Kariyer meslek statüsündeki uzman ve yöneticilere dair seyyanen zam teklifi, aktüel tartışma gündeminin merkezine oturdu.

Teklif metni, her şeyden önce bir itiraftır aslında. Tepkilerden de bunu anlıyoruz.

2011 sonunda ayarlarıyla oynanan kamu personel rejimi, aradan geçen 14 yılın sonunda neredeyse işlemez hale gelmiş.

Hükümetin hazırladığı, muhalefetin de destek verdiği teklifle, sistemdeki tıkanıklığı açmak için en sıkıntılı noktadan müdahale ediliyor.

Karar, 5 milyon 300 bin kamu personelinden yaklaşık 30 binini doğrudan etkiliyor.

İyi niyetli bir çaba, itirazım yok.

Problem şu:

Metruk hale gelmiş sistemi yıkıp yüksek verimli sıfırdan yeni bir model inşa etmek yerine, küçük tadilatlardan medet ummak.

Covid dönemi sağlık çalışanlarının, terör dönemi güvenlik personelinin, darbe dönemi TSK ve yargı mensuplarının maaşlarına zam yapmak gibi.

Her tadilat, başlangıçta rahatlatıcı etki oluştursa da zamanla sorunları çığ gibi büyüterek siyasetin üzerine düşmeye başladı.

Facia kapıda.

Önerim şu:

-Ya meclisteki teklif geri çekilip kapsamlı bir kamu reformunun içine konarak yeniden düzenlenmeli.

-Ya da teklif yasalaştırılırken verimliliği arttıracak, iş barışını sağlayacak ve adaleti tesis edecek kapsamlı kamu reformu konusunda güvence verilmeli, en kısa sürede meclis gündemine getirilmeli.

Aksi halde, her ne kadar iyi niyetli olsanız da kaş yaparken göz çıkarırsınız.

Bazen algılar olgunun önüne geçer, siyasi faturası ağır olur."