‘Kamuda kemer sıkılacağını’ belirten iktidar KÖİ projeleri için bütçeden milyarlarca lira harcıyor

İktidar kamuda “kira, temsil-tanıtma” gibi kalemler başta olmak üzere çeşitli alanlarda tasarruf yapılacağını söylüyor ancak bütçe üzerindeki asıl yükü kamu özel işbirliği (KÖİ) projeleri oluşturuyor. Otoyollar, köprüler, havaalanları, şehir hastaneleri için verilen milyarlarca liralık garantiler bulunuyor. Bu yıl da bütçeden bu projeler için milyarlarca lira harcama yapılacak.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 25.04.2024 - 04:00
‘Kamuda kemer sıkılacağını’ belirten iktidar KÖİ projeleri için bütçeden milyarlarca lira harcıyor
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Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine göre, trafik garantileri ve katkı ödemeleri kapsamında bu yıl için ayrılan ödenek 73.8 milyar TL’ydi. 2025 tahmini 136.4 milyar TL. 2026 tahmini de 163.2 milyar TL. Garanti ve katkı ödemeleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesinden de bu yıl 4.9 milyar TL harcama yapılması bekleniyor. Bu kapsamda 2025’te 6.5 milyar TL, 2026’da da 7.6 milyar TL ödenek öngörüldü.

3 MİLYAR TL AŞILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2023 faliyet raporuna göre de geçen yıl KGM bütçesinden garanti ödemeleri için ayrılan başlangıç ödeneği 53.6 milyar TL’ydi. Yıl sonunda ise harcama başlangıç ödeneğini aşarak 56.8 milyar TL’ye ulaştı.

Bütçeden şehir hastaneleri için de milyarlarca lira ödeme yapılıyor. Sağlık Bakanlığı bütçesine göre hastanelerin hizmet alımı yoluyla sunduğu hizmetler için bu yıl 26.1 milyar TL, 2025’te 32.1 milyar TL, 2026’da da 36.4 milyar TL ödeme yapılması öngörülüyor.

‘TANITMADAN’ KISIYORLAR

Şehir hastaneleri yatırımlarının kullanım bedeli olarak da bu yıl 57.5 milyar TL, 2025’te 65.7 milyar TL, 2026’da da 62.8 milyar TL bütçe ayrıldı. İktidar ise KÖİ harcamalarında kısıtlama yapmak yerine “bina ve taşıt kira giderleri, temsil-tanıtma giderleri” gibi kalemlerde tasarruf yapmaya çalışıyor.


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