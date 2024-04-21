Erdal Sağlam'dan ekonomi analizi! AKP’nin şatafat haberlerinden sonra kamu harcamalarında tasarruf

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Erdal Sağlam'dan ekonomi analizi! AKP’nin şatafat haberlerinden sonra kamu harcamalarında tasarruf

ANKA
21 Nisan 2024 Pazar, 12:34





Erdal Sağlam'dan ekonomi analizi! AKP’nin şatafat haberlerinden sonra kamu harcamalarında tasarruf

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