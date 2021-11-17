Kamudaki sözleşmeli personelin kadro sorunu sürüyor

17 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

İktidar bir yandan kamudaki sözleşmeli personelin gelecek yıl kadroya alınacağı havası yayarken diğer yandan yeni sözleşmeli personel almaya son sürat devam ediyor. Yıl başından bu yana kamuya 8 binin üzerinde yeni sözleşmeli personel alındı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde kamudaki sözleşmeli personel sayısı 523 bin 47 kişiydi. Başkanlık 3. çeyrek kamu sektörü istihdam verilerini açıkladı. Kamudaki toplam sözleşmeli personel sayısı 531 bin 84 kişiye yükseldi. Buna göre yıl başından bu yana 8 bin 37 yeni sözleşmeli personel alındı. İktidar ile Memur-Sen, memur toplusözleşmesinin bağıtlandığı geçen ağustos ayından bu yana kamudaki sözleşmeli personelin kadroya alınacağını dile getiriyor. Buna karşın toplusözleşme metninde “kadro” ifadesi geçmiyor. Sözleşmeli personelde beklenti artarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçen günlerde yaptığı açıklamada, öncelikli konularının 3600 ek gösterge ile asgari ücret olduğunu bildirdi. Sözleşmelilere kadro gündemde olacak konu başlıkları arasında sayılmadı.