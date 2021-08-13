Kamu çalışanları arasında güvencesiz sözleşmeli personel sayısı yükseldi

13 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

Son dönemde kamuya personel alımlarının neredeyse tamamı “sözleşmeli” statüsünde gerçekleştiriliyor. Sendikaların itirazlarına karşın iktidar kamuda “sözleşmeli” istihdamına hız kesmeden devam ediyor. Rakamlar da bunu gösteriyor. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın, kamu sektörü istihdamına ilişkin 2. çeyrek verileri bunu bir kez daha gösterdi. Verilere göre, kadrolu personel sayısı haziranda mart ayına göre 4 bine yakın azalarak 2 milyon 960 bin 924’e düştü. Güvencesiz sözleşmeli personel sayısı ise 6 bine yakın artış gösterdi ve 529 bin 37’ye yükseldi.

Ayrıca martta 1 milyon 168 bin 402 olan sürekli işçi sayısı 1 milyon 177 bin 650’ye yükseldi. Bu kapsamda kadrosuz geçici işçilerin sayısı da 3 ayda 9 binin üzerinde arttı ve 59 bin 570 kişiye fırladı.