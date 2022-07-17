Kamyon şoförü park halindeki aracında ölü bulundu

Kastamonu Çatalzeytin ilçesinde bir kamyon şoförü park halindeki aracında ölü bulundu.

İHA
17 Temmuz 2022 Pazar, 00:41
Kamyon şoförü park halindeki aracında ölü bulundu
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Edinilen bilgilere göre, Çatalzeytin Abana yolu Kuğu köyü mevkiinde park halinde bulunan kamyonun İsmail Uluay isimli sürücüsü, aracında çevredekiler tarafından hareketsizce yatarken bulundu.

Kamyon sürücüsü Uluay'ın kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Çatalzeytin Abana kastamonu İsmail Uluay
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