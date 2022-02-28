Kamyon, tomruk yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da tomruk yüklü kamyona çarpan kamyonun sürücüsü Kerim Edişmen olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer kamyonda yolcu olarak bulunan Murtaza Kalender de yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Konya- Seydişehir karayolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi.
Kerim Edişmen yönetimindeki kamyon, Duran Kondu'nun kullandığı tomruk yüklü kamyona çarptı. Kazada, çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araç içinde sıkışan sürücü Kerim Edişmen olay yerinde hayatını kaybetti.
Duran Kondu'nun kamyonunda yolcu olarak bulunan Murtaza Kalender de yaralandı. Yaralı Kalender, ihbar üzeri çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren Edişmen'in cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Edişmen'in cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu. Soruşturma sürüyor.
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