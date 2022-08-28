Bozulan kamyonetten çıkan kaçak göçmenler otoyolu birbirine kattı

28 Ağustos 2022 Pazar, 11:07

TEM Otoyolu Ankara istikameti Alibeyköy mevkiinde kapalı kasa bir kamyonet, arıza yaparak emniyet şeridinde durdu. Arka kapağı bir anda açılan kamyonetten, aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kaçak göçmen inmeye başladı.

Bu sırada arkadan gelen araçlardaki sürücüler, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Kaçaklar yol kenarındaki çimenleri de geçerek Alibeyköy'e doğru koşmaya başladı. Kaçaklardan bir bölümü taksilere binerek uzaklaştı.

Kaçak göçmenler uzaklaşırken araç sürücüsü motor kapağını açarak beklemeye başladı. Aracın kasasında kaçak göçmenlerin kıyafetleri ve yiyecekleri olduğu görüldü. Sürücü gelecek yardımı beklerken polis ekipleriyle karşılaştı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDAN İŞLEM BAŞLATILDI

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 kaçağı yakalarken, araç sahibi R.B. ile aracın sürücüsü O.A.'yü gözaltına aldı.

İki şüpheliye" Göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem yapılırken kaçaklar için ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.