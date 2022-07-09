Kamyonet ırmağa düştü: 5 yaralı
Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, ırmağa düşen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Beşköy Yılmazlar Mahallesi Dağardı mevkisinde meydana geldi.
Sabri Susuz idaresindeki plakası bilinmeyen kamyonet, virajı aldığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ırmağa yuvarlandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, araçtaki Hamit Aysoy, Ahmet Feyzioğlu, İsmail Kahveci ve Dursunali Aydın, gelen sağlık ekibi ve vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden yola çıkarıldı.
Kaza yerinde ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.
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