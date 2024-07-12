Kamyonet yan yattı: Sürücü yara almadan kurtuldu
Tekirdağ Çorlu ilçesinde kontrolden çıkıp yol kenarına yan yatan kamyonetin sürücüsü Ferhat Sarıman, kazayı yara alamadan atlattı.
Kaza, Kemalettin Mahallesi çevre yolunun Edirne istikametinde meydana geldi. Ferhat Sarıman idaresindeki 35 ATT 006 plakalı kamyonet, iddiaya göre, önünde seyreden bir aracın hatalı sollama yapması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrol çıkan kamyonet yol kenarına yan yattı. Emniyet kemeri taktığı için kazadan yara almadan kurtulduğunu söyleyen sürücü Sarıman, "Önüme bir araç çıkmasıyla direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Araç yan yattı" dedi.
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