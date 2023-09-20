Kamyonetin çarptığı 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Eskişehir’de bir aracın çarptığı 73 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 11:40
Kamyonetin çarptığı 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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Eskişehir-Bursa kara yolu Uluönder Mahallesi yakınlarında, Nihat U. idaresindeki 26 AGT 673 plakalı kamyonet, yaya halde bulunan 73 yaşındaki Mehlika Saçbüken’e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan 73 yaşındaki Mehlika Saçbüken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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