Kamyonetin çarptığı 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Eskişehir’de bir aracın çarptığı 73 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eskişehir-Bursa kara yolu Uluönder Mahallesi yakınlarında, Nihat U. idaresindeki 26 AGT 673 plakalı kamyonet, yaya halde bulunan 73 yaşındaki Mehlika Saçbüken’e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Ağır yaralanan 73 yaşındaki Mehlika Saçbüken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bazı şeyleri değiştirmemiz gerekecek'
- Bakan Koca'dan 'Eris varyantı' açıklaması
- 'Türkiye'ye gitmek bir tecrübe'
- Dava açılmasını CHP'de kim engelledi?
- Alkol yasağı genişletildi! Buralarda içilemeyecek...
- Ünlü oyuncudan 'tecavüz' iddialarına yanıt!
- İmamoğlu'ndan 'ittifak' açıklaması
- Muayene bile etmeden sunucunun hastalıklarını saydı
- 'Seçimden sonra değiştirdi...'
- Filenin Sultanları Arjantin'i devirdi!