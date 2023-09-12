Van'da kamyonet şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı!

Yayınlanma: 12.09.2023 - 16:34

Güncelleme: 12.09.2023 - 16:34

Van'ın Özalp ilçesi Sarıköy ve Gözdeğmez mahalleleri arasındaki tren yolu yakınlarında Tayfun Baysal yönetimindeki kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.