Van'da kamyonet şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı!

Van'ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 16:34
Van'da kamyonet şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı!
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Van'ın Özalp ilçesi Sarıköy ve Gözdeğmez mahalleleri arasındaki tren yolu yakınlarında Tayfun Baysal yönetimindeki kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Van Kamyonet şarampol kaza

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