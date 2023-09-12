Van'da kamyonet şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı!
Van'ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.
Van'ın Özalp ilçesi Sarıköy ve Gözdeğmez mahalleleri arasındaki tren yolu yakınlarında Tayfun Baysal yönetimindeki kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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