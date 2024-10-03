Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti
Hatay'da kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.
Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.
Hassa-Gaziantep yolunun Ardıçlı mevkisinde, E.Ç. idaresindeki kamyonet, 16 yaşındaki lise öğrencisi Hamza Garip'e çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hamza Garip'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kamyonet sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Ateş davasında karar açıklandı
- Erdoğan’ın ‘İsrail’in hedefi Türkiye’ mesajına tepki
- İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse yol haritası ne olacak?
- Müdür yardımcısı tutuklandı!
- ‘Beni Erdoğan görevden’ aldı diyen CHP’li
- Müşterilerin hesapları boşaldı!
- 'Nasrallah öldürülmeden birkaç gün önce...'
- Aile hekimlerine 'hasta garantisi'
- Olaylı derbi için erteleme kararı!
- Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı