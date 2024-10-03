Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

Hatay'da kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 03.10.2024 - 13:37

Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Hassa-Gaziantep yolunun Ardıçlı mevkisinde, E.Ç. idaresindeki kamyonet, 16 yaşındaki lise öğrencisi Hamza Garip'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hamza Garip'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kamyonet sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı.


Etiketler: #Kamyonet #hatay

İlgili Haberler

Ağrı’da meydana gelen araç kazasında 1 asker şehit oldu

Ağrı’da meydana gelen araç kazasında 1 asker şehit oldu
Şoförün kanında 3 çeşit 'uyuşturucu madde' çıkmıştı: 5 kişiyi ölüme götüren servis kazası davasında mütalaa açıklandı

Şoförün kanında 3 çeşit 'uyuşturucu madde' çıkmıştı: 5 kişiyi ölüme götüren servis kazası davasında mütalaa açıklandı
Polisten kaçarken kazaya neden oldu: 2’si polis 4 yaralı

Polisten kaçarken kazaya neden oldu: 2’si polis 4 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler