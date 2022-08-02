Kamyonetiyle geri manevra yaparken 4 yaşındaki kızını ezdi
Niğde'de Sezer Yıkılmaz'ın (38) evinin garajına patates indirmek için geri manevra yaptığı kamyonetiyle çarptığı 4 yaşındaki kızı İkra, hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Kömürcü köyünde 2 Ağustos Salı günü saat 12.30 sıralarında, çiftçi Sezer Yıkılmaz, patatesleri indirmek için 51 ABJ 222 plakalı kamyonetini geri manevra yaparak evinin garajına yanaştırmak istedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yıkılmaz'ın bu sırada bahçede gezen kızı İkra, kamyonetin altında kaldı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İkra'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İkra'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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