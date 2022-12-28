Kamyonette cesetler! Yozgat'ta kayıp iki kişi ölü bulundu

Yozgat'ta kendilerinden iki gündür haber alınamayan iki kişi, arazideki kamyonette av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu.

AA
28 Aralık 2022 Çarşamba, 13:03
Kamyonette cesetler! Yozgat'ta kayıp iki kişi ölü bulundu
Abone Ol google-news

Yozgat merkeze bağlı Lök köyü Şabanyazısı mevkisinde kamyonetin içinde iki ceset görenler, jandarmaya haber verdi.

Bölgeye giden ekipler, cesetlerin Sorgun ilçesinde hayvan alım satımı yapan Ö.Y. (43) ve H.Ç'ye (48) ait olduğunu belirledi.

Av tüfeğiyle öldürüldükleri tespit edilen Ö.Y. ve H.Ç'nin cesedi, Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemenin ardından adli tabiplik morguna kaldırıldı.

Ö.Y. ve H.Ç'nin 2 gün önce hayvan satın almak için evlerinden ayrıldığı, bir daha kendilerinden haber alınamadığı öğrenildi.


Yozgat Cinayet Şüpheli ölüm

En Çok Okunan Haberler