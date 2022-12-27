Kağıthane'deki 'Yakutistanlı astrolog' cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı
İstanbul Kağıthane'de 2 çocuk annesi Yakutistanlı Galina Trofimova (40)'yı öldürdüğü iddiasıyla aranan Garmin Asgari'nin İstanbul Havalimanı'ndan tarifeli seferle İran'a kaçtığı tespit edildi. Savcılık tarafından Garmin Asgari'nin yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi için işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kağıthane, Ortabayır Mahallesi'nde geçen cumartesi, Rusya'nın Yakustistan Özerk Cumhuriyet'inde yaşayan 2 çocuk annesi Astrolog Galina Trofimova (40) evinde ölü olarak bulundu.
1 yıl önce boşanan 8 ve 11 yaşındaki iki çocuğu ile birlikte 8 ay önce İstanbul'a gelen Galina Trofimova'nan, Türkçe öğrenmek için gittiği dil kursunda tanışarak sevgili olduğu İran uyruklu erkek arkadaşı Armin Asgari (29) ile birlikte yaşamaya başladığı tespit edildi.
"BEN ANNENİZLE GERİ GELECEĞİM" DEYİP GİTTİ
Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucu Armin Asgari'nin gece saatlerinde tartıştığı sevgilisi Galina Trofimova'yı boğarak öldürdükten sonra, sabah çocuklarını kaldırıp "Kahvaltıya gidiyoruz" diyerek evden çıkarttığı, ardından Şişli'de bir otel odasına bırakarak "Ben annenizle geri geleceğim" diyerek ayrıldığı belirlendi.
YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis yeni detaylara ulaştı. Şüphelinin otelden ayrıldıktan sonra bir süre İstanbul içinde dolaştığı ardından İstanbul Havalimanına gittiği belirlendi.
Cinayet olayından henüz kimsenin haberi olmaması nedeniyle İstanbul Havalimanı kontrol noktalarından kolaylıkla geçen şüphelinin, saat 17.00 sıralarında tarifeli seferle uçağa binerek İran'a gittiği tespit edildi.
TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ İÇİN İŞLEMLER BAŞLADI
Şüphelinin İran'a kaçtığının tespit edilmesinin ardından harekete geçen Cumhuriyet Savcılığı, yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi için işlemlere başladığı öğrenildi. Şüpheli Armin Asgari'nin önümüzdeki günlerde hakkında kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor.
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