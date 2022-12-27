Bursa'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir inşaatta çalışan 49 yaşındaki Hasan Soylu isimli işçi, yüksekten düşerek hayatını kaybetti.
Olay akşam saatlerinde Orhangazi’de faaliyet gösteren Hektaş Tarımsal İnovasyon ve Deneyim Merkezinde meydana geldi. Burada devam eden inşaatta çalışan Hasan Soylu, inşaatın iç bölümünde yaklaşık 7 metre yüksekten beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Soylu için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Hasan Soylu, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçi burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Olay sonrasında Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve savcılık işyerindeki iş kazası ile ilgili soruşturma başlattı.
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