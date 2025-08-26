Kan donduran olay… Hamile köpeğe tüfekle saldırdılar!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.08.2025 00:30:00
Denizli'de hamile köpeğe tüfekle saldıran şahıs, mahalleyi ayağa kaldırdı. Silah sesleri korku ve paniğe yol açarken, ağır yaralanan köpek kliniğe kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Çal ilçesi İsmailler Mahallesi'nde meydana gelen olayda A.P. isimli şahıs, hamile bir köpeği tüfekle vurdu.

Yurttaşların yoğun olduğu bölgede duyulan silah sesleri mahallede korku ve paniğe yol açarken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen Çal İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, şahsın kimliğini kısa sürede tespit ederek, hakkında işlem başlattı.

Ağır yaralanan köpek ise Çal Belediyesi sözleşmeli veteriner hekimi Ediz Zeybek'in ilk müdahalesinin ardından belediye ekipleri tarafından Denizli'deki hayvan kliniğine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

