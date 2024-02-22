Kanada ordusu siber güvenlik alanında personel eksikliği yaşıyor

Kanada ordusu siber güvenlik alanında personel eksikliği yaşıyor

AA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 19:18
Kanada ordusu siber güvenlik alanında personel eksikliği yaşıyor
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Kanada'da, siber güvenlik alanında personel ve eğitim eksikliği olduğu bildirildi. Ottawa Citizen gazetesinin haberine göre, Kanada Savunma Bakanlığı tarafından yapılan iç değerlendirmede, ordunun siber güvenlik eksikleri tespit edildi.

Bilgi Erişim Yasası kapsamında yayınlanan değerlendirmede, "Personel eksikliği, Siber Kuvvetlerin planlama ve uygulama kapasitesini engellemekte ve siber girişimleri riske atmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Yapılan görüşmelerde personelin yüzde 84'ünün "siber savunma faaliyetlerini yürütecek yeterli sayıda personel olmadığı" görüşünü dile getirdiği belirtildi.

Söz konusu değerlendirme, Savunma Bakanlığı tarafından daha önce de sansürlü olarak kamuoyuyla paylaşılmıştı.


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