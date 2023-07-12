Siber güvenlik şirketi en çok saldırıya maruz kalan ülkeleri açıkladı: Listede Türkiye de var

Yayınlanma: 12.07.2023 - 12:19

Güncelleme: 12.07.2023 - 12:29

Antivirüs yazılım şirketi ESET verilerine göre Android siber saldırılar, 2022 yılı Eylül-Aralık (T3) döneminde yüzde 57 oranında arttı. Artışın nedeni çoğunlukla; reklam yazılımları (Adware) gizli uygulamalar (HiddenApps) ve casus yazılımlar (Spyware) oldu.

2022 yılının T3 döneminde Android cihazlarda en çok siber saldırıya maruz kalan ülkeler ise şöyle oldu:

Brezilya (%8,5) Ukrayna (%7,6) Meksika (%7,3) Rusya (%6,6) Türkiye (%5) ABD (%4)

Bu tür kötü amaçlı yazılımlar bir hizmet olarak sunuluyor ve sadece birkaç yüz ya da binlerce Euro karşılığında satın alabiliyor. Bazı virüsler aramaları kaydetmek, kameranın kontrolünü ele geçirmek ve fotoğrafları, e-postaları ve kişileri çalmak gibi oldukça geniş yeteneklere sahip. Casus yazılımlar genellikle kullanıcıyı gizlice gözetleyerek mümkün olduğunca çok bilgi ve veri çalmayı amaçlıyor. Saldırganlar bu verileri dark web üzerinden satmak için veya şantaj yapmak için kullanıyor.

AKILLI TELEFONLAR POPÜLER HEDEFLER HALİNE GELİYOR

Siber suçlular geçmişte ağırlıklı olarak masaüstü cihazlara ve yazılımlara odaklanırken, artık akıllı telefonlara odaklanıyor. Çünkü akıllı telefonlarda özellikle şirketlerin çalışanlarına uyguladıkları güvenlik hizmeti bulunmuyor. Bundan dolayı da siber saldırganlar çok rahat telefondan çalışanların şirket verilerine erişebiliyor. Bu sayede de şirketlerin bilgileri siber salgırganların eline geçiyor.

Kripto cüzdanlar gibi finansal mobil uygulamalar da son zamanlarda siber saldırganların akıllı telefonlara odaklanması için bir başka neden olarak ortaya çıkıyor. Bitcoin ve diğer kripto paraların aklanması daha kolay olduğu için akıllı telefonlar siber saldırganların hedefi oluyor.