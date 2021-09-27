Kanada'da madende gerçekleşen kazada 39 işçi kurtarılmayı bekliyor

Kanada'nın Ontario eyaletinde bir madende kaza meydana geldi. Kazada 39 madencinin madende mahsur kaldığı belirlendi. Madencileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AA
27 Eylül 2021 Pazartesi, 22:29
Kanada'da madende gerçekleşen kazada 39 işçi kurtarılmayı bekliyor
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Kanada’nın Ontario eyaletindeki bir madende meydana gelen kaza sonucu 39 kişinin mahsur kaldığı duyuruldu.

Vale adlı şirkete ait madende pazar günü yerel saatle 11.30’da kaza meydana geldi. Şirketten, yer altında mahsur kalan 39 işçiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Şirket, yerin 1258 metre altında bulunan maden kuyusunda meydana gelen kaza sonucunda işçileri taşıyan sistemin kapanması nedeniyle 39 kişinin yer altında kaldığını, kimsenin yaralı olmadığını ve işçilere gıda ve ilaç ulaştırılabildiğini bildirdi.

Ontario’nun Sudburry bölgesinde 2014 yılında faaliyete geçen madende toplam 200 işçinin çalıştığı belirtildi.


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