Haklarını aramak için Ankara’ya giden maden işçileri dönüş yolunda kazası geçirdi
Manisa’nın Soma ilçesinden kıdem, ihbar tazminatları ve ücret alacakları için gittikleri Ankara'ya girişleri engellenen maden işçilerinden acı bir haber geldi. Dönüş yolunda kaza geçiren madencilerden Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve Ali Faik İlter hayatını kaybetti.
Uyar Madencilik’ten alamadıkları tazminatları için 15 yıldır mücadele eden Somalı madenciler, son kez sorunun çözümü noktasında 4 Temmuz günü aileleriyle birlikte otobüsle Ankara’ya hareket etmişti.
Görüşmelerden olumlu bir yanıt alamayan madenciler Soma’ya geri dönme kararı aldı.
Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi civarında bulundukları aracın takla atması sonrası Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile Ali Faik İlter hayatını kaybetti.
ACIMIZ ÇOK BÜYÜK! ÖFKEMİZ ÇOK BÜYÜK!
Bağımsız Maden İş Sendikası, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“ACIMIZ ÇOK BÜYÜK! ÖFKEMİZ ÇOK BÜYÜK! Maden işçilerinin yiğit önderi, genel başkanımız, her şeyimiz Tahir Çetin'i ve önderimiz, haysiyet abidemiz, canımız Ali Faik'imizi kaybettik.”
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