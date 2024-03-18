Kanal İstanbul güzergahında 1.6 milyar TL’lik ihale!

Yayınlanma: 18.03.2024 - 18:00

Güncelleme: 18.03.2024 - 18:00

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Yerel seçim öncesinde birçok tartışma da gündemde. Uzmanların çeşitli gerekçelerle karşı çıktığı Kanal İstanbul Projesi de söz konusu tartışmalardan yalnızca biri.

Kanal İstanbul için Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Adayı Murat Kurum, “İstanbullunun gündeminde olmayan bizim gündemimizde olmayacak” ifadeleriyle net bir cevap vermekten kaçınsa da Kanal İstanbul’u destekleyecek çalışmalar iktidar tarafından yürütülüyor. Kanal İstanbul güzergahındaki Arnavutköy’de yapılan ihaleler de bunun son örnekleri arasında.

İHALELER SÜRÜYOR

Bölgede art arda konut ihaleleri yayımlanırken Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY) ortaklığıyla Kanal İstanbul projesinin ‘kalbi’ olarak ifade edilen Dursunköy’de yapılacak altyapı imar yolları ve sanat yapıları projesi için, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yeni bildirimde bulunuldu.

Emlak Konut’un “İstanbul Arnavutköy Dursunköy 3. Etap’ta Sözleşme İmzalanması” başlığıyla yaptığı açıklamada, 11 Mart’ta imzalanan bir ihalenin sonucu yayımlandı. Bu ihaleye göre Dursunköy 3. Etap’ta altyapı imar yolları ve sanat yapıları için çıkılan ihaleyi AKM Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ruba Yapı Anonim Şirketi iş ortaklığı aldı. Bu ihalenin toplam bedeli ise 1 milyar 675 milyon TL.