Kanal İstanbul güzergahında 1.6 milyar TL’lik ihale!

Kanal İstanbul güzergahında art arda ihaleler yayımlanmaya devam ediyor. Bunun son örneği de projenin kalbi olarak nitelenen Dursunköy 3. Etap’ta görüldü. Bölgede altyapı imar yolları ve sanat yapıları için 1 milyar 675 milyon TL’lik bir ihale yayımlandı.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 18.03.2024 - 18:00
Kanal İstanbul güzergahında 1.6 milyar TL’lik ihale!
Abone Ol google-news

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Yerel seçim öncesinde birçok tartışma da gündemde. Uzmanların çeşitli gerekçelerle karşı çıktığı Kanal İstanbul Projesi de söz konusu tartışmalardan yalnızca biri.

Kanal İstanbul için Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Adayı Murat Kurum, “İstanbullunun gündeminde olmayan bizim gündemimizde olmayacak” ifadeleriyle net bir cevap vermekten kaçınsa da Kanal İstanbul’u destekleyecek çalışmalar iktidar tarafından yürütülüyor. Kanal İstanbul güzergahındaki Arnavutköy’de yapılan ihaleler de bunun son örnekleri arasında.

İHALELER SÜRÜYOR

Bölgede art arda konut ihaleleri yayımlanırken Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY) ortaklığıyla Kanal İstanbul projesinin ‘kalbi’ olarak ifade edilen Dursunköy’de yapılacak altyapı imar yolları ve sanat yapıları projesi için, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yeni bildirimde bulunuldu.

Emlak Konut’un “İstanbul Arnavutköy Dursunköy 3. Etap’ta Sözleşme İmzalanması” başlığıyla yaptığı açıklamada, 11 Mart’ta imzalanan bir ihalenin sonucu yayımlandı. Bu ihaleye göre Dursunköy 3. Etap’ta altyapı imar yolları ve sanat yapıları için çıkılan ihaleyi AKM Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ruba Yapı Anonim Şirketi iş ortaklığı aldı. Bu ihalenin toplam bedeli ise 1 milyar 675 milyon TL.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu’na Kuran provokasyonunda yeni gelişme: İnceleme başlatıldı

İmamoğlu’na Kuran provokasyonunda yeni gelişme: İnceleme başlatıldı
Eski hakemler Trabzonspor – Fenerbahçe maçını yorumladı: İşte olaylı maçın tartışmalı pozisyonları!

Eski hakemler Trabzonspor – Fenerbahçe maçını yorumladı: İşte olaylı maçın tartışmalı pozisyonları!
Fatih Erbakan 'söylemeye utanıyorum' diyerek açıkladı: İsrail’in Mescid-i Aksa’nın etrafını çevirdiği dikenli telleri biz gönderiyoruz

Fatih Erbakan 'söylemeye utanıyorum' diyerek açıkladı: İsrail’in Mescid-i Aksa’nın etrafını çevirdiği dikenli telleri biz gönderiyoruz
Siirt’te ilkokul mezunu Burhan Canpolat’tan yapay zeka destekli Robot Asker!

Siirt’te ilkokul mezunu Burhan Canpolat’tan yapay zeka destekli Robot Asker!
Turgut Altınok malvarlığını açıklamıştı: Murat Ağırel eksikleri sıraladı!

Turgut Altınok malvarlığını açıklamıştı: Murat Ağırel eksikleri sıraladı!
Belgrad Ormanı’nda çöp konteynerinin üzerinde “ceset aşağıda” notu: Bir kişinin cansız bedeni bulundu

Belgrad Ormanı’nda çöp konteynerinin üzerinde “ceset aşağıda” notu: Bir kişinin cansız bedeni bulundu
Yazarımız Ali Sirmen hayatını kaybetti

Yazarımız Ali Sirmen hayatını kaybetti
Hasta olduğu için 3 günlükken terk edilmişti… Buzağı ‘Fındık’ hayata tutunmayı başardı

Hasta olduğu için 3 günlükken terk edilmişti… Buzağı ‘Fındık’ hayata tutunmayı başardı