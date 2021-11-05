Kanal İstanbul'da garanti çıkışı: ‘Tiksindirici Borç’ kapsamında

CHP'li Aykut Erdoğdu , Kanal İstanbul projesine ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Projeye sağlanacak finans ve garantilerin ‘Tiksindirici Borç’ kapsamında olduğunu söyleyen Erdoğdu, “Asla geri ödenmeyecektir” dedi.

"Kanal İstanbul kişisel çıkarlar uğruna çevreyi kalıcı olarak tahrip edecek yolsuz bir projedir… Bu proje kapsamında sağlanacak her türlü finansman ve garanti “Tiksindirici Borç” kapsamında değerlendirilecek olup asla geri ödenmeyecektir… Bu açık beyan gelecek için delildir…"