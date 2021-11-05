Kanal İstanbul'da garanti çıkışı: ‘Tiksindirici Borç’ kapsamında

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Kanal İstanbul projesi hakkında yaptığı açıklamada sağlanacak finansman ve garantilerin karşılık bulmayacağını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2021 Cuma, 13:11
Kanal İstanbul'da garanti çıkışı: ‘Tiksindirici Borç’ kapsamında
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CHP'li Aykut Erdoğdu , Kanal İstanbul projesine ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Projeye sağlanacak finans ve garantilerin ‘Tiksindirici Borç’ kapsamında olduğunu söyleyen Erdoğdu, “Asla geri ödenmeyecektir” dedi.

CHP'li Aykut Erdoğdu  Kanal İstanbul projesi hakkındaki tepkisini şu sözler ile Twitter'da paylaştı:

"Kanal İstanbul kişisel çıkarlar uğruna çevreyi kalıcı olarak tahrip edecek yolsuz  bir projedir… Bu proje kapsamında sağlanacak her türlü finansman ve garanti “Tiksindirici Borç” kapsamında değerlendirilecek olup  asla geri ödenmeyecektir… Bu açık beyan gelecek için delildir…"


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