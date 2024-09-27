Kandilli Rasathanesi, deniz dibi sismometrelerle deprem verisi elde edecek

Yayınlanma: 27.09.2024 - 11:46

Güncelleme: 27.09.2024 - 11:46

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Japon bilim insanları ile yürüttüğü iş birliği kapsamında Marmara Denizi’nin tabanına yerleştirilen sekiz adet deniz dibi sismometresi (OBS) ile 10 ay boyunca sismik veri topladı. Bu doğrultuda Marmara Denizi’nin 145 metre ile 1269 metre arasında değişen derinliklerinden veri toplayan sismometreler, TÜBİTAK Marmara Gemisi aracılığıyla toplanarak bir araya getirildi.

OLASI DEPREMLERİN YERİ VE BÜYÜKLÜĞÜ HAKKINDA BİLGİ VERECEK

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi deniz altı sismometrelerden elde ettiği verilerle, Marmara Denizi içindeki fay hattının özellikle İzmit Körfezi segmentindeki hareketlerinin analizine başladı. Analiz sonucunda bölgedeki olası depremlerin yerleri ve büyüklükleri hakkında detaylı bilgi elde edilmesi amaçlanıyor.

“ARAŞTIRMALARIMIZI TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYORUZ''

Türkiye nüfusunun büyük bir kısmını ilgilendiren Marmara Bölgesi’nden denizaltı sismometrelerle veri alabilmenin gururunu yaşadıklarını kaydeden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, “Dünyada çeşitli örnekleri olan ancak ülkemizde yaygın olmayan deniz çalışmalarını Marmara deniz tabanında gerçekleştiriyoruz. Enstitü olarak, sismik aktivite potansiyelinin yüksek olduğu Marmara Bölgesi’nin deprem riskini daha iyi anlamak için araştırmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” dedi.