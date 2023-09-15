Kandıra’da sahilde baş, el ve ayakları olmayan kadın cesedi bulundu
Kandıra’da sahilde baş, el ve ayakları olmayan bir kadın cesedi bulundu. Cesedin uzun süredir suda olduğu belirlenirken, kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Pınarlı Mahallesi Sardala Koyu’nda saat 14.20 sıralarında sahilde gezerken kıyıya vuran cesedi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, cesedin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Baş, el ve ayakları olmayan kadın cesedinin uzun süredir suda olduğu belirlendi.
Ceset, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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