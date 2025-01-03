'Kandıralı Ferdi' lakaplı Ferdi Gülezen yaralama suçundan tutuklandı

Yayınlanma: 03.01.2025 - 16:51

Güncelleme: 03.01.2025 - 16:52

Şarkıları yanlış söylemesi ile sosyal medyada ünlenen ve 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen, karıştığı bir kavga nedeniyle 'Yaralama' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

CEZASI KESİNLEŞTİ

Söz konusu cezanın Yargıtay'da kesinleşmesinin ardından Gülezen, bugün Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Kandıra ilçesinde gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Gülezen, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

KANDIRALI FERDİ KİMDİR?

Kandıralı Ferdi, gerçek adıyla Ferdi Gülezen, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan ve şarkıları kendine özgü bir şekilde yanlış söyleyerek sosyal medyada ün kazanan bir fenomen.

Kendini "sıfır dil bilen adam" ve "şarkıları unutturan adam" olarak tanıtan Ferdi, 27 yaşında.

Sosyal medyada paylaştığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Ferdi, özellikle ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile yaptığı yayınla dikkat çekti. Bu yayında, Ortaç'ın "İki Deli" şarkısını kendine has bir yorumla seslendirmiş ve ünlü şarkıcıyı şaşırttı.

18 yaşında verdiği bir röportajda, "Şarkı söylemeyi çok seviyorum. En büyük hayalim okumak, öğrenmek, şarkı söylemek. Şarkıcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada aktif olan Ferdi'nin Instagram hesabı "kandiraliferdi"dir.