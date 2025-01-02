'Noel Baba cinayeti' şüphelisi tutuklandı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yılbaşı gecesi Noel Baba kostümü giyen 17 yaşındaki Ali Osman G., yaşanan kavga sonucu bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü, bir kişiyi ise yaraladı. Gözaltına alınan diğer 9 şüpheli serbest bırakılırken, Ali Osman G. tutuklandı.
Serdivan’da yılbaşı akşamı otomobille dolaşan Bakır Şahan Saçaklı ve Nesrullah T.’nin bulunduğu grup, Noel Baba kostümü giymiş olan Ali Osman G. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Gece yarısına doğru tartışmanın yaşandığı taraflar, bir alışveriş merkezi yakınındaki kavşakta yeniden karşı karşıya geldi. Bu sırada iddialara göre; Ali Osman G., grubun saldırısına uğradı. Saldırıya karşılık veren genç, cebinden çıkardığı bıçakla Nesrullah T. ve Bakır Şahan Saçaklı’yı bıçakladı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Serdivan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olan Bakır Şahan Saçaklı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Nesrullah T.’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
10 KIŞI GÖZALTINA ALINDI
Kavgaya karıştığı tespit edilen 10 kişi, gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüphelilerden 9’u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Ali Osman G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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