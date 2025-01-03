Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü 'Kuran videosu' sonrası tutuklandı

Yayınlanma: 03.01.2025 - 09:57

Güncelleme: 03.01.2025 - 14:47

Antalya’da, Kuran'ın üzerine oturup ayakları ile bastığı görüntüler sebebiyle gece saatlerinde gözaltına alınan Ferdi Tayfur hayranı 17 yaşındaki Talha Siraç Ünlü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün akşam saatlerinde Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un ölümünün ardından ünlü sanatçıya hayranlığı ve benzerliği ile gündeme gelen Talha Siraç Ünlü gözaltına alındı.

KURAN VİDEOSU SONRASI GECE GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya platformlarında Talha Siraç Ünlü'nün Kuran'ın üzerine çıktığı ve ardından oturduğu görüntülerin yayılması üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri genci gece saatlerinde ikametinde gözaltına aldı.

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada Ünlü'nün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Bahsi geçen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03.01.2025 tarihinde Bazı Sosyal Medya hesaplarında 'Ferdi TAYFUR hayranı olan T.S.Ü. Ferdi TAYFUR'un ölümü üzerine Kuran-ı Kerim'in hem üstüne oturdu hem de üstüne bastı' başlıklı paylaşımların görülmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur."

?? 03.01.2025 tarihinde Bazı Sosyal Medya hesaplarında “Ferdi TAYFUR hayranı olan T.S.Ü. Ferdi TAYFUR'un ölümü üzerine Kuran-ı Kerim'in hem üstüne oturdu hem de üstüne bastı” başlıklı paylaşımların görülmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.?? pic.twitter.com/bAzzrIUIRT — Antalya Emniyet Müdürlüğü (@AntalyaEmniyet) January 3, 2025

TUTUKLANDI

"Dini değerleri aşağılama" suçundan Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Talha Siraç Ünlü, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Buradaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan Talha Siraç Ünlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEONUN TARİHİ BELLİ DEĞİL

Öte yandan Ünlü'nün tutuklanmasına sebep olan videonun yeni mi yoksa eski tarihli mi olduğunu netlik kazanmadı.