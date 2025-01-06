Kandıralı Ferdi neden tutuklandı? İşte ayrıntılar...

Yayınlanma: 06.01.2025 - 10:54

Güncelleme: 06.01.2025 - 10:54

Sosyal medyada Kandıralı Ferdi lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen, geçtiğimiz günlerde tutuklanarak gündeme geldi. 28 yaşındaki Gülezen, özellikle şarkıları yanlış söylemesiyle sosyal medyada popüler olmuştu. Ancak bu kez gündemde olmasının sebebi, aldığı hapis cezası oldu.

HANGİ SUÇTAN TUTUKLANDI?

Ferdi Gülezen’in, 2018 yılında karıştığı bir hırsızlık olayı nedeniyle 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası aldığı belirtildi. Olayda yanında küçük bir çocukla birlikte vatandaşların eşyalarını çaldığı iddia edilen Gülezen’den 3 kişi şikayetçi oldu.

KANDIRALI FERDİ CEZAEVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Adliyedeki işlemleri sırasında sinir krizi geçiren Kandıralı Ferdi, güçlükle sakinleştirildi. İşlemlerinin ardından Kandıra Açık Ceza İnfaz Kurumu T1 Ceza İnfaz Kurumu’na yerleştirildi. 18 yaşından önce de çeşitli suçlara karıştığı belirtilen Gülezen’in yaklaşık 1 ay sonra tahliye edileceği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kandıralı Ferdi’nin tutuklanma haberi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir dönem şarkıları ve mizahi içerikleriyle dikkat çeken Ferdi Gülezen’in hapis cezası, takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.