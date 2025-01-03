Yayınlanma: 03.01.2025 - 16:59

Güncelleme: 03.01.2025 - 16:59

Şarkıları yanlış söylemesiyle bilinen ve sosyal medyada büyük ün kazanan Kandıralı Ferdi'nin hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Kandıralı Ferdi kimdir? Şarkı söyleyemeyen Kandıralı Ferdi kaç yaşında, nereli? Kandıralı Ferdi tutuklandı mı?

KANDIRALI FERDİ KİMDİR?

Kandıralı Ferdi, gerçek adıyla Ferdi Gülezen, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşıyor. Kendini "sıfır dil bilen adam" ve "şarkıları unutturan adam" olarak tanıtan Ferdi, 27 yaşındadır.

KANDIRALI FERDİ TUTUKLANDI MI?

Kandıra ilçesinde 3 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından da onanan 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen (28), gözaltına alınıp, tutuklandı.

Şarkıları yanlış söylemesi ile sosyal medyada ünlenen ve 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen, karıştığı bir kavga nedeniyle 'Yaralama' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Söz konusu cezanın Yargıtay'da kesinleşmesinin ardından Gülezen, bugün Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Kandıra ilçesinde gözaltına alındı. Gülezen, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.