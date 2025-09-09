Kangal Balıklı Kaplıca’da kriz

Sivas Kangal’daki deri hastalıklarına iyi geldiği bilinen dünyaca ünlü Balıklı Kaplıca’da tahliye krizi yaşanıyor. 1994’te “yap-işlet-devret” modeliyle özel şirkete devredilen tesis, 2009’da çıkarılan kanun kapsamında 30 yıllık işletme ruhsatı aldı. Buna göre ruhsat, 2039’a kadar geçerliliğini koruyor. Ancak Sivas İl Özel İdaresi, 1994’teki kira sözleşmesini esas alarak sürenin 2025’te sona erdiğini ileri sürerek tahliye talep etti. İşletmeci şirket, kira sözleşmesinden bağımsız olarak kanundan doğan ruhsat hakkına sahip olduklarını, işletme yetkilerinin 2039’a kadar geçerli olduğunu vurguladı. Süreç devam ederken, Sivas İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası, işletmenin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle 31 Ocak’ta kaplıca mühürlendi.

Krizi yeniden gündeme taşıyan gelişme ise temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla alanın “Balıklıgöl Tabiat Parkı” ilan edilmesi oldu. Bu karar sonrası kaplıcanın sağlık tesisi statüsü de tartışmalı hale geldi. Daha önce SGK kapsamında tedavi giderleri karşılanan tesis, “tabiat parkı” statüsü nedeniyle bu haktan çıkarıldı.

MAHKEME SÜRÜYOR

İşletmeci şirket, tahliye kararına karşı Sivas İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Hukuki süreç devam ederken, şirket avukatları, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu veya Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılan “tabiat parkı” ilanının, mevcut işletme ruhsatını kendiliğinden sona erdirmeyeceğini; kazanılmış hakların korunması gerektiğini vurguluyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle Kangal Balıklı Kaplıcası’nın, ocak ayından bu yana mühürlü iken Cumhurbaşkanlığı’nın kararıyla “Balıklıgöl Tabiat Parkı” olarak ilan edilmesine ilişkin soru önergesini geçen aylarda vermişti.