Kanıyla yere 'Beni Ragıp vurdu' yazan Nurtaç Canan'ın davası görüldü: Sanığa 3 yıl 3 ay hapis cezası

Yayınlanma: 18.10.2024 - 13:32

Güncelleme: 18.10.2024 - 13:32

İstanbul Zeytinburnu’nda 2020’de 23 yıllık eşi Ragıp Canan’ın silahından çıkan beş kurşunla yaralanan ve yaralandığı sırada öleceğini düşünerek bulunduğu yere "Annem, babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum" yazısını yazmasıyla hafızalarda yer edinen Nurtaç Canan, geçen 4 yıla karşın Ragıp Canan tarafından tehdit edildiğini ve Ragıp Canan'ın önlem için takılan elektronik kelepçeyi kırdığını öne sürerek konuyu yargıya taşıdı.

Ragıp Canan hakkında 'ısrarlı takip' , 'tehdit' ve hakaret suçlarından açılan davanın duruşması Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Ragıp Canan, bulunduğu cezaevinden duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Nurtaç Canan ile avukatları da mahkemede hazır bulundu. Ragıp Canan'ın avukatının ise duruşmadan çekildiği belirtildi.

Geçen duruşmada savcı, sanık hakkında 'hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen ısrarlı takip', 'kadına karşı tehdit' ve 'hakaret' suçlarından toplamda 2 yıl 6 aydan 8 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Bu duruşma da savcı mütalaasını tekrar etti.

CAN GÜVENLİĞİ YOK

Duruşmada söz alan Nurtaç Canan, "Cezalandırılmasını istiyorum" dedi. "Müvekkilimin can güvenliği yok" diyen Nurtaç Canan'ın avukatı Belma Eren, "Sanık önceden müvekkilimi öldürmeye teşebbüs etmiştir. Cezaların üst hadden verilmesi gerekiyor. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Sanık Ragıp Canan ise mütalaaya karşı, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Benim eşime yönelik tehdit ve hakaretim söz konusu değildir. Benim mal varlığıma eşim ve ailesi el koymuştur. Kavga esnasında söylenen sözler cımbızla alınıp dosyaya koymuştur. Dosyadaki mektubu alkollü bir şekilde yazdım. Ancak bu suç oluşmuş gibi medyaya yansıtılmıştır. Aramızdaki tartışma mal varlığına ilişkindir. Bu saatten sonra hakkımdan vazgeçiyorum her şey onların olsun. 30 yıllık evliliğimi yok ettiler" dedi. Canan, beraatini talep etti.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme sanığa ısrarlı takip suçundan 2 yıl hapis, tehdit suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verirken, hakaret suçundan beraat kararı verdi. Canan'ın hükmen tutukluluğuna karar verildi, adli sicil kaydı olduğundan dolayı ise cezada herhangi bir indirim uygulanmadı