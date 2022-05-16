Kanlı Ay tutulması nedir? Ay tutulması ne zaman?

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:28

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler son günlerde 'kanlı Ay tutulması' ile yakından ilgileniyor. Kanlı ay tutulmasının sonuçları astroloji meraklılarınca araştırılıyor. Yılın ilk ay tutulması olan kanlı ay tutulması 16 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek.

KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ Mİ?

Günlerdir beklenen ay tutulması Türkiye saati ile 06.29'da başladı. Afrika, Amerika ve Avrupa’dan görülen kanlı Ay tutulması Türkiye'den ise kısmen görüldü. Ay tutulması saat 09.52'de sona erdi.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay tutulması, Dünyamız Güneş ile Ay arasına girerek Ay'a düşen ışığı kestiğinde gerçekleşir. Bir başka deyişle, Ay tutulması sırasında Dünya'nın gölgesini Ay üzerinde görebiliriz.

Güneş tutulmasından bir farkı da şudur: Güneş tutulmasının ne kadar görülebileceği, Dünya üzerindeki gözlemicinin konumuna bağlıdır. Ay tutulmasında ise gezegenimizin neresinde olursanız olun, Ay gökyüzünde görülebildiği müddetçe Ay tutulmasını da izleyebilirsiniz.

Güneş tutulmasının derecesi de coğrafi konuma bağlıyken Ay tutulmasında gözlemcinin coğrafi konumu, tutulmanın derecesini belirlemez.

Ay tutulmalarının da üç tipi vardır:

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

NASA'ya göre Tam Ay tutulması sırasında, Ay ve Güneş, Dünya'nın tam ters yönlerinde hizalanır. NASA, "Ay bütünüyle Dünya'nın gölgesinde kalıyor olsa da, bir miktar Güneş ışığı Ay'a ulaşır" diye ekliyor.

Ancak bu Güneş ışığı Dünya'nın atmosferinden geçerken, mavi ışığın büyük kısmı atmosfer tarafından filtrelenir ve Ay kırmızı görünür. Bu nedenle bu olaya "kanlı Ay tutulması" da denir.

Dünyamızın yarıçapı, Ay'ınkinin dört katı genişliğinde olduğu için, gölgesi de geniştir ve tam Ay tutulması 104 dakikaya kadar sürebilir.

PARÇALI AY TUTULMASI

İsminden de anlaşılabileceği gibi, parçalı Ay tutulmasında Ay'ın yalnızca bir kısmı Dünya'nın gölgesinde kalır.

Tutulmanın derecesine göre, koyu kırmızı ve bazen de kömür grisi bir gölge görülebilir.

Bu renkler, gölgede kalan ve ışık alan bölgeler arasındaki farklılıktan kaynaklanır.

NASA'ya göre parçalı Ay tutulması yılda iki kez gerçekleşir.

Bir sonraki parçalı Ay tutulması 18-19 Kasım'da bekleniyor ve Kuzey-Güney Amerika'dan, Avustralya'dan ve Avrupa ile Asya'nın belirli kısımlarından izlenebilecek.

Ay tutulmaları sırasında Dünya, Güneş ile Ay arasında kalır ve Ay üzerinde Dünya'nın gölgesi oluşur.

GÖLGELİ AY TUTULMASI

Bu olay, Ay Dünya'nın yarı gölgesinden geçerken gerçekleşir ve daha zayıf bir gölge oluşur. Dolayısıyla bu tutulmalar daha az belirgindir ve insan gözü tarafından kolaylıkla algılanamaz.

Bu nedenle bu tutulmalar genellikle gök olayları takvimlerinde kendisine yer bulamaz.