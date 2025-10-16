Kanser hastası eşini uyurken öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı!

Bornova ilçesine bağlı Rafetpaşa Mahallesi 5173. Sokak'ta korkunç bir cinayet meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Rüstem Teker (70), kanser hastası eşi İzadiye Teker'i (69) evde yatağında uyurken tabancayla vurdu. Rüstem Teker, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini silahla vurduğunu belirtti.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptığı ilk incelemede İzadiye Teker'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Rüstem Teker'i gözaltına aldı. İzadiye Teker'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
"BU SÜREÇTE PSİKOLOJİMİZ ÇOK BOZULDU"
Emniyette işlemleri süren Rüstem Teker'in, olay gecesi eşiyle tartıştıklarını belirterek, "Eşim 6 yıldır lenf kanseri. Tedavisi sürüyor. Bu süreçte psikolojimiz çok bozuldu. Bununla birlikte aramızda sık sık tartışmalar yaşanıyordu. Üzgünüm" dediği öğrenildi.