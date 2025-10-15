Eşini darbettiği için hapis cezası almıştı: AKP’li isimden ‘Aile Güvenliği’ konferansı!

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, 18-26 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceği Konya Kitap Günleri’nin takvimini duyurdu.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, AKP’li Belediyenin Kitap Günleri etkinliğinde konferans verecek konukların arasında 2006 yılında evli olduğu kadına şiddet uyguladığı için "kasten insan yaralamak" suçundan altı ay hapis cezası alan AKP Kurucu Üyesi ve 22. Dönem Milletvekili Halil Ürün de yer aldı.

Ürün, AKP’li belediyenin etkinliğinde “Nüfus ve Aile Güvenliği” konulu konferans verecek.

AKP İŞLEM BAŞLATMAMIŞ: GEREK ÇES İ ‘AİLE İ Ç İ’

2006 yılında Halil Ürün’ün evli olduğu Esma Ürün, Keçiören Adli Tıp Kurumu'ndan darp raporu alarak şikayetçi olmuştu. AKP ise "Tüzükte ilgili madde olmadığı" ve olayın "aile içi" olduğu gerekçesiyle disiplin işlemleri başlatmamıştı.

Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki davada, Halil Ürün, "kasten yaralama" suçundan altı ay hapis cezasına çarptırılmış ancak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 5728 sayılı Yasa ile değişik 231. maddesine göre, hükmün açıklanmasının ertelendiği açıklanmıştı.

HALİL ÜRÜN K İMDİR?

Halil Ürün 1988 yılından 1998 yılına kadar Yeniden Refah Partisi’nden Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Ürün, AKP kurulduktan sonra AKP’ye geçti ve partinin kurucu üyesi oldu. Halil Ürün AKP’den 22. Dönem Milletvekilliği de yaptı.