Kanseri atlattı, yaşamını mücadele eden kadınlara adadı
Peş peşe yakalandığı meme ve tiroit kanserinden tedaviyle kurtulan Hülya Çağlayan, Kanserle Dans Derneği’nde hastalıkla mücadele eden kadınlar için çalışıyor. Çağlayan, “Yaşamımın sonuna kadar kanser hastalarına destek vermek istiyorum” diyerek mücadelesini anlattı.
İzmir Karabağlar ilçesinde yaşayan üç çocuk annesi 54 yaşındaki Hülya Çağlayan, yaklaşık 10 yıl önce evinde yaptığı meme muayenesi sırasında göğsünde bir kitle fark etti.
Çağlayan’ın yapılan tetkiklerinde dördüncü evre meme kanseri olduğu belirlendi. Hastalığını ailesinden saklayan, tedavi sürecinde eşinden de ayrılan Çağlayan’ın vücudundaki kanserli kitle ameliyatla alındı.
Kemoterapi ve radyoterapi gören Çağlayan, meme kanseri teşhisinden 28 gün sonra da tiroit kanseri olduğunu öğrendi. Babasını akciğer kanserinden kaybeden Çağlayan, küçük yaştaki çocukları için kanserle mücadeleye başladı. Çağlayan’ın vücudundaki iki farklı kanser hücresiyle savaşı üç yıl sürdü.
Azmiyle doktorları da şaşırtan Çağlayan, yaşama sevinci ve çocuklarına olan bağlılığıyla hastalığın üstesinden geldi.
Hastane koridorlarında geçen sürede kanser hastası kadınlara destek olmak için kurulan Kanserle Dans Derneği üyeleriyle tanışan Çağlayan, “İlk zamanlar dernek üyesi kadınlarla birlikte hastanelerin onkoloji servislerinde tedavi gören kadın hastaları ziyaret ettik. Daha sonra çocukları kanser tedavisi gören annelere moral ziyaretlerinde bulunduk. Artık hayatımı onlara adadım. Onlar da mutlu oluyor ama ben daha çok mutlu oluyorum. Yaşamımın sonuna kadar kanser hastalarına destek vermek istiyorum” dedi.
Kanser teşhisi alan hastaların hayatlarına eskisi gibi devam etmesi gerektiğinin altını çizen Çağlayan, “Morallerini yüksek tutsunlar, bu yolun sonu değil, aslında başlangıcı. Ben kanser olup atlattıktan sonra genç Hülya’ya geri döndüm. Hastalığı atlattıktan sonra dışarıda bir hayatın olduğunu fark ettim. ‘Eğlenmeliyim, gezmeliyim, aktivitelerde bulunmalıyım’ dedim. Kimse pes etmesin, hayat çok, güzel yaşamaya değer. Her sıkıntı bir gün geçiyor ve güneş doğuyor. Kimse ‘bittim’ demesin çünkü bitmiyor” diye konuştu.
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