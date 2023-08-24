Kanseri yendi, balkonunda otururken maganda kurşunuyla öldü

İzmir'in Buca ilçesinde evinin balkonunda oturduğu esnada, sokakta çıkan silahlı kavgada göğsüne pompalı tüfek saçması isabet eden Hüseyin Çiçek (71), yaşamını yitirdi. Kavgada yaralanan 3 kişi de hastaneye kaldırıldı. Çiçek'in kanser tedavisi gördüğü ve hastalığı yendiği öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 24.08.2023 - 11:12
Kanseri yendi, balkonunda otururken maganda kurşunuyla öldü
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Olay, saat 21.15 sıralarında Çamlıkule Mahallesi 220 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine ateş açtı. 

Pompalı tüfekten çıkan saçmalardan biri, o esnada evinin balkonunda oturan Hüseyin Çiçek'in göğsüne isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çiçek ile silahlı kavgada yaralanan M.G., N.E. ve E.T., Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Çiçek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler S.Ö. ve Ş.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kanser tedavisi sonrası sağlığına kavuştuğu öğrenilen Hüseyin Çiçek'in, Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanı Erkan Çiçek'in babası olduğu öğrenildi. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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