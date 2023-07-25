Magandanın darbettiği Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan ameliyat edildi

Yayınlanma: 25.07.2023 - 17:40

Güncelleme: 25.07.2023 - 17:40

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan hamstring tendon onarımı ameliyatı oldu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan oyuncumuzun rehabilitasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanması planlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Emrecan Uzunhan geçen hafta Bakırköy'de maddi hasarlı kazaya karışmış, kaza raporu tutulduğu sırada da çıkan kavgada darbedilmişti.