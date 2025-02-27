Kanseri yenmişti: Şarkıcı Edis'in annesi, mücadelesini kitaba dönüştürdü

Yayınlanma: 27.02.2025 - 11:29

Güncelleme: 27.02.2025 - 11:29

İzmir'de şarkıcı Edis'in bir otelde genel müdür olarak görev yapan annesi Sevil Görgülü, 2007 yılında 4'üncü evre metastatik kolon kanseri tanısı aldı.

Kanserle yıllarca mücadele eden ve yenip, 2023 yılında sağlığına kavuşan Görgülü, hastalığının son evrelerinde kanserle mücadelesi hakkında kendi kurduğu blogda yazılar yazmaya başladı.

Görgülü, bu yazıları bir kitapta toplamaya karar vererek, mücadelesini etmek 'Pes Etmek Yok' kitabında anlattı. Görgülü, raflarda yerini alan kitabın gelirini ise KİTVAK'a bağışlayacak.

Yaşadığı süreci anlatan Görgülü, “Bel ağrısı şikayetiyle doktora gittim ve MR çekildi. MR’da yumurtalığımda bir kitle göründü. Ardından birçok tetkik yapıldı. CA’lara bakılınca durumun kötü olduğu anlaşıldı. Dördüncü evre bir kanserle karşı karşıyaydım. Kolon metastatik CA’ydı. Kolonda vardı. Karaciğerde 7 tane vardı. Safra kesesine yapışmış durumdaydı. Yumurtalığımda da ayrıca 6 santimetre civarında tümör vardı. O over kanserdi. Ameliyat olmam gerekiyordu. Tümörler büyük olduğu için ameliyat yapılamadı. 6 kür kemoterapi aldım. Tümörler yarı yarıya küçüldü" ifadelerini kullandı.

"ZIMBALI DEFTER GİBİYDİM"

Kemoterapiler sonrası yaklaşık 10 saat süren bir ameliyata girdiğini dile getiren Görgülü, "Bıçak sırtı bir ameliyattı. Ancak başarılı bir operasyonla kolon, karaciğer, safra kesesi, yumurtalık temizlendi. Ameliyattan çıktığımda boydan boya kesildiğim için zımbalı defter gibiydim. O büyüklükteki tümörler genellikle 9-12 kürden sonra küçülebiliyormuş. Ben başaracağıma o kadar inanmıştım ki o hastalığı yok saydım. Altı kür sonra ameliyat yapılabilir noktaya geldim. Sağlığım şu anda iyi. Üç aylık kontrollerle devam ediyor. Son olarak 2023 yılının Haziran ayında kemoterapi aldım. 4 ay sonra 2 yıl olacak ve gayet iyi durumdayım" dedi.

"BAŞKALARINA IŞIK OLSUN İSTEDİM"

Kitap yazma serüvenini de aktaran Görgülü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dört kez nüks yaşadım. İki senede bir nükslerim oldu ve her seferinde kemoterapi aldım. 12-14 civarında ameliyat geçirdim. Toplamda 58 kür kemoterapi aldım. Onun dışında da 6 ay ağızdan hap yoluyla kemoterapi almıştım. O süreçte çok yol arkadaşım vardı. Birçoğunu o yolda kaybettim. Kaybedilen kişileri görünce çok üzülüyorsunuz. Başardıkça yazma ihtiyacı hissettim. Neler yaptığımı, nasıl mücadele ettiğimi yazayım ki başkalarına da örnek olsun, ışık olsun istedim. Bir kişiye bile faydam olsa benim için çok önemli. Yaptıklarımın işe yaradığını, izlediğim yolun iyi olduğunu ve hastalığı yenmemi sağladığını gördüm."

"KİTABIN GELİRİ KİTVAK’A"

Kitaptan elde edilecek olan gelirin KİTVAK'a bağışlanacağını ifade eden Görgülü, “Hastalığın sonlarına doğru ilk olarak sosyal medyada bir kanser blogum vardı. Orada paylaşmaya başlamıştım. Çok fazla kişiye ulaştım. Çok güzel geri dönüşler almaya başladım. Kitap fikri de o insanlardan geldi. Kitap olursa daha kalıcı olacağını düşündüm. 5 yıl sonra da 10 yıl sonra da okunsa faydalı olacak. Böyle olunca da kitabı yazdım ve çok güzel tepkiler aldım. Kitabın birilerine ışık olmasını ve olurken de elde edile gelirin de bu yoldaki kişilere fayda sağlamasını istedim" açıklamalarında bulundu.

"EN BÜYÜK MOTİVASYON KAYNAĞIM OĞLUMDU"

Kanser tedavisi olduğu dönemde en büyük motivasyon kaynağının oğlu Edis olduğunun altını çizen Görgülü, “Edis, kitabı yayınevine gönderdikten sonra düzenlenmiş hali geldikten sonra okudu ve çok beğendi. Böyle anlamlı bir şey yaptığım için çok mutlu oldu. ‘Seninle gurur duyuyorum anne’ dedi. Hastalık sürecimde de sürekli yanımdaydı. En büyük motivasyon kaynağım oğlumdu. Sadece hasta değil, ailesi de bunu yaşıyor. Hastalığımı hiç gündeme getirmedi. İçinde fırtınalar koparken işini de dört dörtlük yaptı. Ben de onunla gurur duyuyorum. Kanser hastaları asla pes etmesin. Tedavide kemoterapi ağır gelebilir belki ama korkmasınlar. O yan etkilerin geçeceğini bilsinler. Hastalığı yok saysınlar. Kansere grip muamelesi yapsınlar. Ben öyle yaptım. Kanserden korkmasınlar ve yensinler. Normal hayatlarına devam etsinler. Çalışmayı hiç bırakmadım. Hayattan kopmayın, başaracağınızdan emin olun, kendinize güvenin. Kansere, ‘Ben senden daha güçlüyüm’ diyerek onu yenin" dedi. Görgülü, ayrıca rutin olarak kontrollerin yaptırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.